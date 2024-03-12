Арина Соболенко не оставила шансов чемпионке US Open

Арина Соболенко и Александра Саснович прошли дальше на теннисных турнирах в Америке. Вторая ракетка планеты демонстрирует мастерство в Индиан-Уэллсе на состязаниях категории 1 000, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке третьего круга наша прима не оставила шансов британке Эмме Радукану. Чемпионка US Open сезона 2021 нынче далека от оптимальной формы и находится только в третьей сотне рейтинга. А потому безоговорочной фавориткой являлась белоруска. Соболенко это подтвердила на практике. Счет – 6:3, 7:5. В матче за четвертьфинал Соболенко сразится с другой Эммой Наварро. Она идет в планетарном топе в третьем десятке.

Александра Саснович одержала первую викторию в основной сетке в 2024 году. Случилось это в Чарльстоне, на скромном турнире серии 125. Наша спортсменка дожала Кайлу Дэй. Соперницы провели на корте почти три часа. Финальный результат – 5:7, 7:5, 6:4. В 1/8 финала землячка померится силами с бельгийской Грет Миннен.