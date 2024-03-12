«Челси» победил «Ньюкасл» благодаря голу Михаила Мудрика

«Челси» разгромил «Ньюкасл» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги, который состоялся в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости.

Окончательный счет встречи составил 3:2 в пользу «Челси». Голами за победителей отличились Николас Джексон (6-я минута), Коул Палмер (57) и Майкл Мудрик (76), а за «Ньюкасл» — Александр Исак (43) и Джейкоб Мерфи (90).

«Челси» с 39 баллами находится на 11-м месте в турнирной таблице, а «Ньюкасл» с 40 баллами – на 10-м. В ближайшем матче «Челси» предстоит встретиться с «Бернли», а «Ньюкасл» – с «Вест Хэмом». Оба поединка состоятся 30 марта.