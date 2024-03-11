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Солигорский «Шахтёр-2» победил «Нефтяник» из Оренбурга в матче Молодёжной лиги России

11 марта 2024 19:49
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Солигорский «Шахтер-2» продолжает борьбу в первом туре Молодежной лиги России. Наша команда выступает в турнире за 13-16 места, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр-2» победил «Нефтяник» из Оренбурга в матче Молодёжной лиги России-1

Соревнования принимает Санкт-Петербург. В стартовом поединке «горняки» уверенно победили «Зенит-2» со счетом 3:0. В понедельник, 11 марта, наши ребята встречались с «Нефтяником» из Оренбурга и также праздновали убедительную викторию – 3:0. Счет по партиям – 25:12, 25:22, 28:26. Во вторник, 12 марта, младшей команде «Шахтера» будет противостоять «Белогорье-2». Отметим, второй тур Молодежной лиги пройдет в Солигорске с 28 по 31 марта.

# Волейбол

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