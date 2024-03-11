Иван Дроздов установил сезонный бомбардирский рекорд среди белорусов в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» набрал восемь баллов в шести матчах Кубка Гагарина и стал вторым по результативности форвардом своей команды в плей-офф. С учетом игр регулярного чемпионата и плей-офф в активе Дроздова 56 баллов в 71-м поединке. И это лучший в истории результат среди всех белорусов, игравших в КХЛ. Ивану Дроздову также принадлежит и снайперский рекорд в лиге для отечественных хоккеистов – 28 шайб.