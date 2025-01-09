Анна Терех продолжает удерживать лидирующие позиции на чемпионате России по велоспорту на треке

Белоруска Анна Терех продолжает лидировать в гите на 500 метров в рамках чемпионата России по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг наша спортсменка заняла второе место, пропустив вперед Ангелину Новолодскую. А в генеральной классификации Терех удерживает первую позицию. В гонке по очкам Анна также опережает своих конкуренток. По итогам пятого этапа отечественная велосипедистка заняла первое место.