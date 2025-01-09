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Анна Терех продолжает удерживать лидирующие позиции на чемпионате России по велоспорту на треке

09 января 2025 19:14
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Белоруска Анна Терех продолжает лидировать в гите на 500 метров в рамках чемпионата России по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Терех продолжает удерживать лидирующие позиции на чемпионате России по велоспорту на треке-1

В четверг наша спортсменка заняла второе место, пропустив вперед Ангелину Новолодскую. А в генеральной классификации Терех удерживает первую позицию. В гонке по очкам Анна также опережает своих конкуренток. По итогам пятого этапа отечественная велосипедистка заняла первое место.

# Анна Терех # Велоспорт

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