В Минске стартует чемпионат Беларуси по шахматам среди мужчин и женщин в высшей лиге
Сильнейшие шахматисты Беларуси собрались в столице для того, чтобы побороться за главный отечественный трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже 10 января в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам стартует основной турнир этого сезона – чемпионат Беларуси. Медали разыграют 10 женщин и 11 мужчин. Состязания пройдут по круговой системе. Борьба ожидается серьезной. В сетке гроссмейстеры, а также неоднократные чемпионы страны. К слову, победители турнира, вполне вероятно, пополнят ряды национальных команд. А также получат возможность представлять нашу страну на международной арене.
Максим Царук, чемпион Беларуси по шахматам:
Могу сказать, что данный чемпионат страны на моей памяти один из самых сильнейших. Все ребята, все соперники хорошего уровня, все играют. Ну и от этого тоже мне хочется показывать свою максимальную игру.
Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат:
Все, кто победитель турнира, станут чемпионом Республики Беларусь, имеют полное право посещать абсолютно все турниры, которые под эгидой нашей страны будут проводиться, в том числе за рубежом. В настоящее время конкуренция просто... Молодежь наступает на пятки гроссмейстерам. 2024 год – великолепный год для белорусских шахмат. Только в этом году трех чемпионов мира вырастили.
Победители и призеры турнира станут известны 20 января.