В Минске стартует чемпионат Беларуси по шахматам среди мужчин и женщин в высшей лиге

Сильнейшие шахматисты Беларуси собрались в столице для того, чтобы побороться за главный отечественный трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже 10 января в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам стартует основной турнир этого сезона – чемпионат Беларуси. Медали разыграют 10 женщин и 11 мужчин. Состязания пройдут по круговой системе. Борьба ожидается серьезной. В сетке гроссмейстеры, а также неоднократные чемпионы страны. К слову, победители турнира, вполне вероятно, пополнят ряды национальных команд. А также получат возможность представлять нашу страну на международной арене.