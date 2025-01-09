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Сборная Беларуси по пляжному футболу поднялась на 5-е место в обновлённом мировом рейтинге

09 января 2025 19:23
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Сборная Беларуси по пляжному футболу в обновленном мировом рейтинге поднялась на 5-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу поднялась на 5-е место в обновлённом мировом рейтинге-1

Наша команда улучшила свои показатели на одну позицию. В лидирующую тройку входят сборные Бразилии, Италии и Португалии. Напомним, подопечные Николаса Альварадо успешно прошли отбор и в мае сыграют на чемпионате мира, который пройдет на Сейшельских островах.

# Футбол # Николас Альварадо

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