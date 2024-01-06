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Соболенко: люблю играть против Рыбакиной, это всегда поединки высокого качества

06 января 2024 19:13
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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в австралийском Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко: люблю играть против Рыбакиной, это всегда поединки высокого качества-1

6 января в полуфинальном поединке встретились две белоруски. Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко. Матч длился полтора часа. Если в первом сете преимущество второй ракетки мира было довольно убедительным – 6:2, то во второй партии наметилась упорная борьба и у Азаренко были реальные шансы взять сет. Но Арина не позволила сопернице переломить ход матча и выиграла – 6:4. Завтра, 7 января, в финальном поединке Соболенко сыграет против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, которая в первой полуфинальной игре победила чешку Линду Носкову – 6:3, 6:2.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:
Я люблю матчи против Елены. Это всегда поединки высокого качества. Обычно люди с удовольствием их смотрят. Я надеюсь, что завтра будет великолепная битва. С нетерпением жду этого матча.

Финальный поединок между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной пройдет в воскресенье, 7 января. 

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Елена Рыбакина # Линда Носкова

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