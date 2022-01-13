Антон Смольский выиграл бронзу этапа Кубка мира по биатлону

Новости Беларуси. Антон Смольский проводит лучший сезон в карьере, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус во второй раз в жизни поднялся на пьедестал личной дисциплины этапа Кубка мира. Произошло это в немецком Рупольдинге по итогам спринта.

Откровенно говоря, награда могла быть из более драгоценного металла. На двух огневых рубежах Смольский ошибся только раз. Казалось бы, мизер. Но этот промах отнял серебро. В целом же белорус выглядел очень уверенно. Не подвел и лыжный ход. Как итог – бронзовая медаль и второй личный в нынешнем сезоне пьедестал. Выступление всей нашей биатлонной сборной перед Олимпийскими играми вселяет оптимизм.