Прямой эфир

Ольга Говорцова в финале квалификации открытого чемпионата Австралии. Она обыграла соперницу из Чили

13 января 2022 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, 138-я в мировом рейтинге, пробилась в финал квалификации открытого чемпионата Австралии, первого турнира серии «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Говорцова в финале квалификации открытого чемпионата Австралии. Она обыграла соперницу из Чили-1

В матче второго раунда она смогла одолеть соперницу из Чили со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Основной этап турнира начнется 17 января. В женском соревновании участие примут три белоруски: Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. В мужском разряде выступят Илья Ивашко и Егор Герасимов.

# Теннис # Ольга Говорцова # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ. Он провёл первый матч в составе «Аризоны»
13 января 2022 12:17

Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ. Он провёл первый матч в составе «Аризоны»

Белоруска Анна Гуськова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике
13 января 2022 08:10

Белоруска Анна Гуськова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Бой за вторую позицию в таблице. Как прошёл матч «Металлурга» против «Гомеля» на ЧБ по хоккею?
12 января 2022 21:15

Бой за вторую позицию в таблице. Как прошёл матч «Металлурга» против «Гомеля» на ЧБ по хоккею?