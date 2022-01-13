Ольга Говорцова в финале квалификации открытого чемпионата Австралии. Она обыграла соперницу из Чили

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, 138-я в мировом рейтинге, пробилась в финал квалификации открытого чемпионата Австралии, первого турнира серии «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче второго раунда она смогла одолеть соперницу из Чили со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Основной этап турнира начнется 17 января. В женском соревновании участие примут три белоруски: Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. В мужском разряде выступят Илья Ивашко и Егор Герасимов.