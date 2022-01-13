Белоруска Анна Гуськова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Новости Беларуси. Есть медаль. Хорошие новости пришли из США, где проходит этап Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белоруска Анна Гуськова завоевала бронзовую награду.
Новости Беларуси. Есть медаль. Хорошие новости пришли из США, где проходит этап Кубка мира по лыжной акробатике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белоруска Анна Гуськова завоевала бронзовую награду.
Девушка отлично выступила и заработала итоговую оценку в 82,65 балла. Такие цифры позволили спортсменке занять третье место на пьедестале.
Обогнать землячку смогли только лыжницы из Китая и Австралии.
Отметим, что по итогам данного этапа определятся спортсмены, которые получат олимпийские лицензии на зимние Игры в Пекине.