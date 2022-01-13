Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ. Он провёл первый матч в составе «Аризоны»

Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20-летний защитник провел первый матч за «Аризону», в котором его команде удалось победить соперников из «Торонто» – 2:1.

Всего белорус провел на льду 12 минут 1 секунду и завершил встречу с показателем полезности +1. Колянчонок стал 14-м белорусом, которому удалось выступить в сильнейшей лиге. В нынешнем сезоне он стал третьим представителем нашей страны, играющим в НХЛ. В последний раз столько земляков одновременно выступали в турнире 10 лет назад.