Прямой эфир

Этот матч будет считаться одним из лучших. «Металлург» проиграл «Юности» на ЧБ по хоккею

09 декабря 2021 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею были сыграны очередные две дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Этот матч будет считаться одним из лучших. «Металлург» проиграл «Юности» на ЧБ по хоккею-1

В бой вступили лидеры турнирной таблицы. «Металлург» принимал «Юность». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже трижды. И в каждом матче викторию праздновали «волки». Минчане намерены были прервать эту серию. И им это удалось. В огненном поединке они сумели обыграть хозяев со счетом 7:5. Страсти были накалены до самой последней секунды, никто не хотел уступать. Этот матч по праву можно назвать одним из лучших в нынешнем чемпионате.  

Этот матч будет считаться одним из лучших. «Металлург» проиграл «Юности» на ЧБ по хоккею-4

Итоговые цифры на ваших экранах. В пятницу, 10 декабря, болельщиков ожидают еще три противостояния.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Биатлон. Стали известны стартовые номера белорусов на мужской и женский спринт в Хохфильцене
09 декабря 2021 18:29

Биатлон. Стали известны стартовые номера белорусов на мужской и женский спринт в Хохфильцене

Кондратьев сохранил пост главного тренера сборной Беларуси по футболу
09 декабря 2021 17:57

Кондратьев сохранил пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

«Этими дисциплинами могут заниматься детки из любых видов спорта». В Минске проходит финал республиканских соревнований «Школиада»
09 декабря 2021 17:07

«Этими дисциплинами могут заниматься детки из любых видов спорта». В Минске проходит финал республиканских соревнований «Школиада»