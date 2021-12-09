Этот матч будет считаться одним из лучших. «Металлург» проиграл «Юности» на ЧБ по хоккею

В бой вступили лидеры турнирной таблицы. «Металлург» принимал «Юность». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже трижды. И в каждом матче викторию праздновали «волки». Минчане намерены были прервать эту серию. И им это удалось. В огненном поединке они сумели обыграть хозяев со счетом 7:5. Страсти были накалены до самой последней секунды, никто не хотел уступать. Этот матч по праву можно назвать одним из лучших в нынешнем чемпионате.