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ЧМ по тайскому боксу. У белорусов ожидается пополнение в медальной копилке

09 декабря 2021 19:03
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В Бангкоке продолжается чемпионат мира по тайскому боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ЧМ по тайскому боксу. У белорусов ожидается пополнение в медальной копилке-1

Соревновательный день 9 декабря оказался успешным для наших бойцов. В полуфиналах и финалах наше представительство будет внушительным. А это значит, что у Беларуси ожидается пополнение в медальной копилке. Также успешно выступило и подрастающее поколение. Золото у Екатерины Сахаровой, серебро у Даниила Максимова и Елизаветы Сидоровой, а также бронза в активе Артема Лущика.  

# Тайский бокс # Екатерина Сахарова # Даниил Максимов # Елизавета Сидорова # Артем Лущик # Фотофакт

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