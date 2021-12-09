ЧМ по тайскому боксу. У белорусов ожидается пополнение в медальной копилке

Соревновательный день 9 декабря оказался успешным для наших бойцов. В полуфиналах и финалах наше представительство будет внушительным. А это значит, что у Беларуси ожидается пополнение в медальной копилке. Также успешно выступило и подрастающее поколение. Золото у Екатерины Сахаровой, серебро у Даниила Максимова и Елизаветы Сидоровой, а также бронза в активе Артема Лущика.