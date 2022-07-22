«Каждому региону есть чем гордиться». На «Вытоках» открыли пресс-тур «Историко-культурное наследие»

В залах представлена история учреждения в разные исторические периоды. Примечательно и то, что к 180-летию со дня основания музея закончена вся экспозиция, появились новые экспонаты. Фестиваль «Вытокi» уникален тем, что совмещает в себе культуру, спорт, образование и историческое наследие.

Татьяна Лосева, директор музея БГСХА:

Я считаю, что это очень важно и имеет хороший потенциал, потому что каждому региону есть чем гордиться. И об этом нужно рассказывать, показывать. Потому что если мы будем молчать, то откуда же мы будем узнавать, кто мы? Какие мы? Откуда мы? Для чего мы? Это очень важно.