Антон Смольский показал третий результат в спринте этапа Кубка России по биатлону

В Ханты-Мансийске стартовал второй этап Кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов. Программу этапа открыла мужская спринтерская гонка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей команды Антон Смольский не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и в итоге показал третий результат. В десятку сильнейших попали еще три наших биатлониста: Дмитрий Лазовский занял 7-е место, Иван Тулатин – 9-е, Максим Воробей – 10-й. Всего участие в мужском спринте приняли 106 человек. Следом на дистанцию вышли женщины.