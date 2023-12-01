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Антон Смольский показал третий результат в спринте этапа Кубка России по биатлону

01 декабря 2023 12:30
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В Ханты-Мансийске стартовал второй этап Кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов. Программу этапа открыла мужская спринтерская гонка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский показал третий результат в спринте этапа Кубка России по биатлону-1

Лидер нашей команды Антон Смольский не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и в итоге показал третий результат. В десятку сильнейших попали еще три наших биатлониста: Дмитрий Лазовский занял 7-е место, Иван Тулатин – 9-е, Максим Воробей – 10-й. Всего участие в мужском спринте приняли 106 человек. Следом на дистанцию вышли женщины.

Результаты белорусок гораздо скромнее. Лучший результат показала Анна Сола, она только 11-я.

# Биатлон # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Иван Тулатин # Максим Воробей # Фотофакт

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