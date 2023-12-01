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«Вашингтон» белоруса Алексея Протаса обыграл «Анахайм» в матче НХЛ

01 декабря 2023 12:29
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«Вашингтон», за который выступает белорус Алексей Протас, обыграл «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ – 5:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» белоруса Алексея Протаса обыграл «Анахайм» в матче НХЛ-1

Белорусский нападающий не отметился результативными баллами. Однако провел на льду внушительные 13 минут 43 секунды, исполнил бросок, совершил перехват и завершил встречу с показателем полезности +1. В 19 матчах со старта сезона на счету Алексея 9 очков при показателе полезности +3.

«Калгари» Егора Шаранговича в овертайме одолел «Даллас» – 4:3. Белорусский нападающий также не отметился результативными баллами, провел на льду 21,5 минуты и закончил игру с показателем полезности +1. Всего в этом сезоне у Егора 10 очков при показателе полезности -5.

# Хоккей # Алексей Протас # Егор Шарангович # Фотофакт

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