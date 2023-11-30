Белорусские баскетболисты готовятся к международному турниру памяти Владимира Рыженкова

Николай Бузляков, помощник главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу (U16):

Они все хотят показать максимальный результат, потому что они прекрасно понимают, что таких турниров не так много в их жизни. Потому что вы сами прекрасно знаете, что выехать за рубеж нет возможности. А когда к нам приезжают такие команды, как Киргизия, Азербайджан, Россия, это вызов для девочек, чтобы показать максимально, на что они готовы и что они умеют в этой жизни, поэтому думаю, что они максимально заряжены. Для нас всегда любая команда, с которой мы выходим играть, – самые важные соперники. Но, конечно, фаворитом на этом турнире будет являться Россия, потому что я знаю, что Россия с начала ноября уже готовилась к этому турниру. И серьезно готовились. Но это не значит, что мы просто выйдем и не будем биться. Мы не раз выигрывали Россию седьмым и восьмым годом, поэтому почему бы не повторить это восьмым и девятым годом.