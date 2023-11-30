Белорусские баскетболисты готовятся к международному турниру памяти Владимира Рыженкова

Сборные Беларуси по баскетболу, укомплектованные спортсменами до 16 лет, проводят последние приготовления перед стартом международного турнира памяти Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборные Беларуси по баскетболу, укомплектованные спортсменами до 16 лет, проводят последние приготовления перед стартом международного турнира памяти Владимира Рыженкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Противостоять нашим юниорам будут сверстники из России, Кыргызстана и Азербайджана. В четверг, 30 ноября, баскетболисты провели заключительные тренировки. Для наших спортсменок соревнования обещают быть тяжелыми. Соперники не из простых. Но юниорки понимают значимость традиционного турнира и собираются оставить на паркете все силы.
Николай Бузляков, помощник главного тренера женской сборной Беларуси по баскетболу (U16):
Они все хотят показать максимальный результат, потому что они прекрасно понимают, что таких турниров не так много в их жизни. Потому что вы сами прекрасно знаете, что выехать за рубеж нет возможности. А когда к нам приезжают такие команды, как Киргизия, Азербайджан, Россия, это вызов для девочек, чтобы показать максимально, на что они готовы и что они умеют в этой жизни, поэтому думаю, что они максимально заряжены. Для нас всегда любая команда, с которой мы выходим играть, – самые важные соперники. Но, конечно, фаворитом на этом турнире будет являться Россия, потому что я знаю, что Россия с начала ноября уже готовилась к этому турниру. И серьезно готовились. Но это не значит, что мы просто выйдем и не будем биться. Мы не раз выигрывали Россию седьмым и восьмым годом, поэтому почему бы не повторить это восьмым и девятым годом.
Первые поединки в рамках 26-го турнира памяти Владимира Рыженкова состоятся в пятницу. Откроет соревновательную программу противостояние девушек из России и Кыргызстана. Обе наши сборные стартуют на форуме матчами против команд Азербайджана.