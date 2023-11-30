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Хоккеисты «Динамо-Шинника» вновь с разгромным счётом обыграли «Юниор» в МХЛ

30 ноября 2023 19:34
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» вновь с разгромным счетом обыграли «Юниор» в МХЛ. Итоговый счет – 10:3 в пользу «бобров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» вновь с разгромным счётом обыграли «Юниор» в МХЛ-1

Наши парни забрасывали в каждом периоде, дубль оформил Никита Павлов. На данный момент подопечные Андрея Михалева занимают третье место в Серебряном дивизионе Западной конференции. Дальше команду ожидает дальневосточное турне. Ближайший матч состоится 6 декабря против «Амурских тигров».

# Хоккей # Фотофакт

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