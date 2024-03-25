Антон Смольский показал лучший среди белорусов результат чемпионата России по биатлону

Программа чемпионата России по биатлону в Тюмени открылась мужским спринтом. Дистанцию 10 километров с двумя огневыми рубежами преодолели и 10 белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучший результат показал Антон Смольский, он финишировал 11-м. 12-е место занял Дмитрий Лазовский. На 20-й позиции Никита Лобастов. Также в тридцатку лучших вошли Степан Данилов, он 25-й, 29-й – Илья Авсеенко, Максим Воробей – 30-й. А победителем спринтерской гонки стал Карим Халили.

Завершился спринт у женщин. Лучший результат показала Анна Сола, которая замкнула топ-6. Отставание от лидера – почти 34 секунды. Динара Смольская финишировала 20-й. Аделина Сабитова стала 29-й. Во вторник, 26 марта, турнир продолжится. Биатлонисты разыграют медали в гонках преследования.