Егор Шарангович обновил рекорд по количеству результативных передач

Белорусский нападающий отдал голевую передачу на 11-й минуте, когда в большинстве Джонатан Юбердо сравнял счет – 1:1. Егор Шарангович провел на льду 17 минут 23 секунды, набрал очко, совершил два броска в створ ворот, применил силовой прием, выиграл пять из семи вбрасываний и завершил матч с показателем полезности -2. В этом поединке белорусский хоккеист обновил личный рекорд по количеству результативных передач за сезон в НХЛ. Сейчас в его активе 23 ассистентских балла. Отставание «Флэймз» от зоны плей-офф составляет 12 очков. «Калгари» осталось провести в регулярном сезоне 11 матчей.

Илья Соловьев второй раз за карьеру в Американской хоккейной лиге оформил дубль и был признан третьей звездой матча. «Калгари Рэнглерс» в гостях были сильней «Сан-Диего Галз» со счетом 8:4. Наш защитник на 10-й минуте вывел свою команду вперед – 2:1. А на 39-й сделал счет 5:2. Илья Соловьев набрал два очка, исполнил два броска в створ ворот и закончил встречу с показателем полезности +1.