Алина Горносько завоевала золото этапа Кубка мира по художественной гимнастике

Алина Горносько на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Афинах завоевала золото в упражнении с лентой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска в финале набрала лучшую сумму баллов – 31,550. Серебро в активе болгарки Эльвиры Краснобаевой, бронза у Веры Туголуковой из Кипра. Помимо золота в упражнении с лентой, Горносько также стала обладательницей бронзовой награды в многоборье. Следующий этап Кубка мира пройдет в Софии с 12 по 14 апреля.