Прямой эфир

Алина Горносько завоевала золото этапа Кубка мира по художественной гимнастике

25 марта 2024 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Горносько на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Афинах завоевала золото в упражнении с лентой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько завоевала золото этапа Кубка мира по художественной гимнастике-1

Белоруска в финале набрала лучшую сумму баллов – 31,550. Серебро в активе болгарки Эльвиры Краснобаевой, бронза у Веры Туголуковой из Кипра. Помимо золота в упражнении с лентой, Горносько также стала обладательницей бронзовой награды в многоборье. Следующий этап Кубка мира пройдет в Софии с 12 по 14 апреля.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько

Другие новости рубрики

Все новости
Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4
24 марта 2024 18:54

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4

Белорусские футболистки вернулись в дивизион «А» юниорского ЧЕ. Как тренируют победительниц – интервью с главкомом
24 марта 2024 18:20

Белорусские футболистки вернулись в дивизион «А» юниорского ЧЕ. Как тренируют победительниц – интервью с главкомом

День открытых дверей прошёл в БГУФК для абитуриентов
23 марта 2024 17:46

День открытых дверей прошёл в БГУФК для абитуриентов