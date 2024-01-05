Прямой эфир

Смольский: всегда приятно побеждать дома, потому что родные трибуны, родные люди рядом

05 января 2024 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские биатлонисты с победы стартовали на этапе Кубка Содружества в Раубичах. В первой же гонке наш Антон Смольский сумел подняться на высшую ступень пьедестала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему не было равных в спринте. На старт аналогичной дисциплины отправились девушки.

Смольский: всегда приятно побеждать дома, потому что родные трибуны, родные люди рядом-1

Антон Смольский, победитель спринтерской гонки этапа Кубка Содружества по биатлону:
Всегда приятно побеждать дома, потому что родные трибуны, родные люди рядом. И хочется радовать, побеждать именно на родной трассе.

Антон Смольский победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

# Биатлон # Антон Смольский

Другие новости рубрики

Все новости
Антон Смольский победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону
05 января 2024 11:20

Антон Смольский победил в спринте на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах стартует 3-й этап Кубка Содружества по биатлону
05 января 2024 08:18

В Раубичах стартует 3-й этап Кубка Содружества по биатлону

Седьмой раз кряду – «Минчанка» проиграла «Динамо-Ак Барсу» в российской волейбольной Cуперлиге
04 января 2024 20:38

Седьмой раз кряду – «Минчанка» проиграла «Динамо-Ак Барсу» в российской волейбольной Cуперлиге