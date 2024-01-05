Смольский: всегда приятно побеждать дома, потому что родные трибуны, родные люди рядом

Белорусские биатлонисты с победы стартовали на этапе Кубка Содружества в Раубичах. В первой же гонке наш Антон Смольский сумел подняться на высшую ступень пьедестала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему не было равных в спринте. На старт аналогичной дисциплины отправились девушки.