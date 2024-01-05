В Раубичах стартует 3-й этап Кубка Содружества по биатлону

Перенесемся в Раубичи, где стартует один из крупнейших биатлонных турниров сезона – третий этап Кубка Содружества. Более 60 ведущих спортсменов из Беларуси и России в течение трех дней определят сильнейших в трех дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте работает съемочная группа СТВ и наш корреспондент Светлана Андралович.

Светлана Андралович, корреспондент:

Спорткомплекс «Раубичи» встретил нас снежной, морозной, но по-настоящему торжественной атмосферой. В ближайшие три дня нас ожидает настоящий праздник биатлона. Более 60 стреляющих лыжников из Беларуси и России уже сегодня, 5 января, начнут определять сильнейших. В программе дня спринтерские гонки как у мужчин, так и у женщин. Организаторы проделали большую работу. Трассы полностью оборудованы и уже готовы к яркой борьбе. Не остались в стороне и зрители, которые, несмотря на погоду, продолжают прибывать и заполнять трибуны, чтобы поддержать любимых атлетов. Группы поддержки есть как у наших спортсменов, так и у гостей. На торжественной церемонии открытия присутствуют и почетные гости.

Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России:

Нам всегда очень приятно приезжать сюда, в «Раубичи». Здесь всегда очень доброжелательная публика, отличный оргкомитет, прекрасный стадион, очень классные условия. Да, вначале, первые дни этого года, здесь было не так снежно, не так много снега, трассы были не очень идеальными. Но, как мы и говорили с организаторами, к началу соревнований все подготовлено просто идеально. Плюс еще погода немножко помогла и закрыла, скажем так, не совсем зимние пейзажи снегом. И сейчас очень красиво и очень здорово.