Антон Смольский финишировал четвёртым в спринтерской гонке этапа Кубка Содружества

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты 25 августа вступили в борьбу за медали на первом этапе Кубка Содружества в России. Соревнования проходят на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Красной Поляне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В расписании сегодняшнего соревновательного дня – спринт. Первыми на дистанцию вышли мужчины. Лидеру нашей сборной Антону Смольскому не хватило секунды до пьедестала. В итоге наш спортсмен остановился на четвертом месте. Еще один белорус Максим Воробей финишировал 15-м, Дмитрий Лазовский – 16-й, Степан Данилов – 21-й, Александр Кошин – 39-й. Всего участие в гонке приняли 57 спортсменов. Победу одержал россиянин Антон Бабиков.