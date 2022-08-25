Прямой эфир

Антон Смольский финишировал четвёртым в спринтерской гонке этапа Кубка Содружества

25 августа 2022 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты 25 августа вступили в борьбу за медали на первом этапе Кубка Содружества в России. Соревнования проходят на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Красной Поляне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Смольский финишировал четвёртым в спринтерской гонке этапа Кубка Содружества-1

В расписании сегодняшнего соревновательного дня – спринт. Первыми на дистанцию вышли мужчины. Лидеру нашей сборной Антону Смольскому не хватило секунды до пьедестала. В итоге наш спортсмен остановился на четвертом месте. Еще один белорус Максим Воробей финишировал 15-м, Дмитрий Лазовский – 16-й, Степан Данилов – 21-й, Александр Кошин – 39-й. Всего участие в гонке приняли 57 спортсменов. Победу одержал россиянин Антон Бабиков.

Сейчас сильнейших выявляют женщины.

# Биатлон # Антон Смольский # Максим Воробей # Дмитрий Лазовский # Степан Данилов # Александр Кошин # Антон Бабиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ивашко не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме
25 августа 2022 11:36

Ивашко не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме

Артём Шуманский – автор лучшего гола 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу
24 августа 2022 20:39

Артём Шуманский – автор лучшего гола 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Крэйг Вудкрофт о победе над «Адмиралом»: в игре хватало много хороших вещей, голов
24 августа 2022 20:04

Крэйг Вудкрофт о победе над «Адмиралом»: в игре хватало много хороших вещей, голов