Андрей Стась: весь тренерский штаб, всё руководство заточены на самые высокие результаты

В составе Дмитрия Квартальнова уже 21 хоккеист. На этой неделе в клуб вернулся Андрей Стась. Именно на него у главкома большие планы. Последний раз Стась выходил в форме «зубров» в 2016. Сегодня он рад наравне со звездной молодежью вновь оказаться в обойме родного «Динамо».

Андрей Стась, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Очень много хороших талантливых парней, надеюсь, у них все получится в дальнейшем. Могу сказать точно, что все ребята и весь тренерский штаб, все руководство заточены только на самые высокие результаты. Можно в плей-офф войти с восьмого и добраться до финала, есть примеры и в КХЛ, и в НХЛ. Но мы стремимся всегда наверх.