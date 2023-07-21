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Андрей Стась: весь тренерский штаб, всё руководство заточены на самые высокие результаты

21 июля 2023 19:00
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Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Минское «Динамо» активно подписывает игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Стась: весь тренерский штаб, всё руководство заточены на самые высокие результаты-1

В составе Дмитрия Квартальнова уже 21 хоккеист. На этой неделе в клуб вернулся Андрей Стась. Именно на него у главкома большие планы. Последний раз Стась выходил в форме «зубров» в 2016. Сегодня он рад наравне со звездной молодежью вновь оказаться в обойме родного «Динамо».

Андрей Стась: весь тренерский штаб, всё руководство заточены на самые высокие результаты-4

Андрей Стась, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Очень много хороших талантливых парней, надеюсь, у них все получится в дальнейшем. Могу сказать точно, что все ребята и весь тренерский штаб, все руководство заточены только на самые высокие результаты. Можно в плей-офф войти с восьмого и добраться до финала, есть примеры и в КХЛ, и в НХЛ. Но мы стремимся всегда наверх.

Андрей Стась: весь тренерский штаб, всё руководство заточены на самые высокие результаты-7

Последним приобретением «зубров» стал Андрей Мезин. Он пополнил тренерский штаб. Сейчас в Минске проходит предсезонный кэмп, куда каждый день прибывают «новобранцы». Впереди команду ожидают семь домашних товарищеских поединков.

# Хоккей Беларуси # Андрей Стась # Андрей Мезин # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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