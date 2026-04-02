Новости по тегу #Дмитрий Квартальнов

Лукашенко настроил «Динамо-Минск» на победу перед игрой с «Ак Барсом».
Первый поединок плей-офф столичное «Динамо» проведет на Минск-Арене 24 марта.
Наши парни отправились в Санкт-Петербург, где встречались с местным СКА. Соперник для нас непростой и во многом принципиальный.
Сборная выигрывала Кубок в 2022 году, а в двух предыдущих розыгрышах занимала вторые места.
Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет в среду, 12 ноября. На «Минск-Арене» «динамовцы» примут «Сибирь».
Уверенная виктория с результатом 4:0.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев назван лучшим игроком пятницы в лиге.
После этой победы подопечные Дмитрия Квартальнова поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции.
В конце заключительной двадцатиминутки Вадим Мороз поразил пустые ворота хозяев и установил окончательные цифры на табло – 2:0.
3 мая сборная Беларуси сыграет с командой Казахстана.
Уже в предстоящую пятницу, 2 мая, сборная Беларуси стартует на турнире. Напомним, 2 и 3 мая предстоит играть в Астане, 5 и 6 в Тольятти, а спустя два дня «Тур сборных» примет Минск.
Команда завершила регулярку КХЛ, показав лучший результат в своей истории – четвертая позиция на Западе. Более того, минчане впервые прошли первый раунд Кубка Гагарина. «Зубры» установили ряд рекордов и сегодня руководство ставит новые цели.
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