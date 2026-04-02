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Новости по тегу #Дмитрий Квартальнов

«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом
02 апреля 2026 18:12

«Динамовцы» поделились впечатлениями от встречи с Президентом

«Динамо-Минск» завершило регулярный чемпионат КХЛ, обыграв «Автомобилиста»
20 марта 2026 20:05

«Динамо-Минск» завершило регулярный чемпионат КХЛ, обыграв «Автомобилиста»

Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ
19 января 2026 20:15

Минское «Динамо» одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ

Сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Первого канала
09 декабря 2025 20:00

Сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Первого канала

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в матче КХЛ
10 ноября 2025 20:03

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ
22 октября 2025 19:54

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» со счётом 4:2 в КХЛ
27 сентября 2025 12:40

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» со счётом 4:2 в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Барыс» в матче КХЛ
13 сентября 2025 18:25

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Барыс» в матче КХЛ

Хоккеисты сборной Беларуси выиграли международный товарищеский турнир в Астане
03 мая 2025 18:45

Хоккеисты сборной Беларуси выиграли международный товарищеский турнир в Астане

Сборная Беларуси по хоккею в рамках «Тура сборных» победила команду «Россия 25»
02 мая 2025 20:07

Сборная Беларуси по хоккею в рамках «Тура сборных» победила команду «Россия 25»

Сборная Беларуси по хоккею готовится к серии майских матчей «Тур сборных»
28 апреля 2025 17:30

Сборная Беларуси по хоккею готовится к серии майских матчей «Тур сборных»

Руководство хоккейного клуба «Динамо-Минск» подвело итоги сезона
24 апреля 2025 17:50

Руководство хоккейного клуба «Динамо-Минск» подвело итоги сезона