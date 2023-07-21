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Шульга об игре юношеской сборной Беларуси: прогресс появляется, но реализации не хватает

21 июля 2023 14:20
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Юношеская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, провела пятый поединок на Кубке Сириуса, который проходит в Сочи. Команда Дмитрия Шульги проиграла сверстникам из Центрального федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шульга об игре юношеской сборной Беларуси: прогресс появляется, но реализации не хватает-1

Дмитрий Шульга, главный тренер юношеской сборной Беларуси:
Есть моменты у нас вроде, создаем, больше уже стали создавать, больше вылазить, больше бросать. Определенный прогресс появляется потихоньку. Но реализации пока что у нас не хватает.

Следующий матч белорусская сборная проведет 23 июля против сверстников из Москвы.

# Хоккей # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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