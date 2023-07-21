«Команда выглядела очень достойно». Кубок Халипского по баскетболу стартовал в Минске

В первом матче на паркете встречались команда Беларуси, составленная из исполнительниц до 16 лет и дружина России U-18. Несмотря на то, что соперницы старше и опытнее, наши девушки сумели навязать борьбу. Но класс и мастерство россиянок сказались. Как итог – поражение – 53:74. Но здесь главное не победа, а игровой опыт, которого сейчас очень не хватает. Стоит отметить, для резерва – Кубок Халипского – важный и ответственный старт. Ведь это хорошая возможность для тренерского штаба увидеть в деле перспективных спортсменок.

Николай Бузляков, тренер женской сборной Беларуси по баскетболу (U-16):

Две команды российские приехали, и они нам дают много опыта, а самое главное, девочки в игре с такими соперниками растут. У нас была проблема с игровой практикой. Эта команда ездила в Китай, она наиграна, проводила несколько турниров. У нас, к сожалению, такой возможности не было. Поэтому фактически мы сегодня играли с листа. Доволен командой, если не считать глупые ошибки, которые более присущи молодым игрокам, потому что они не такие опытные, если их (ошибки) убрать, то команда выглядела очень достойно. Каждая такая игра с таким хорошим соперником девочкам дает опыт, и они начинают развиваться. Нет игры, тогда не будет никакого смысла в нашей тренировочной работе.