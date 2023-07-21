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Белорус Артём Зайцев взял бронзу на чемпионате России по велоспорту на треке

21 июля 2023 14:20
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В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по велоспорту на треке. Третий соревновательный день принес нашей сборной бронзовую награду. Артем Зайцев показал третье время в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Артём Зайцев взял бронзу на чемпионате России по велоспорту на треке-1

Напомним, накануне женская дружина в составе Анны Терех, Каролины Бирюк, Анастасии Киптиковой и Ирины Чуянковой праздновала викторию в командной гонке преследования на четыре километра. Девушки также обновили рекорд страны.

# Велоспорт # Фотофакт

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