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Анастасия Шкурдай выиграла серебро Кубка России по плаванию

29 июля 2023 17:12
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Предпоследний день Кубка России по плаванию принес сборной Беларуси очередную награду. Вновь отличилась Анастасия Шкурдай. Она стала вице-чемпионкой старта на дистанции 100 метров на спине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай выиграла серебро Кубка России по плаванию-1

Соперничество было серьезным. После первой половины дистанции наша спортсменка даже не входила в тройку лидеров. Однако затем прибавила и сумела завоевать серебро. Ранее Шкурдай не знала равных на 200 метрах.

Во втором сегодняшнем финале с участием белорусов Арсений Боржаков стал седьмым. Также в субботу прошли полуфиналы на трех дистанциях. В главные заплывы квалифицировались Анастасия Кулешова и Илья Шиманович. Причем Шиманович показал лучшее время среди всех. У Кулешовой вторая промежуточная позиция.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Арсений Боржаков # Анастасия Кулешова # Илья Шиманович # Фотофакт

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