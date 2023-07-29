Анастасия Шкурдай выиграла серебро Кубка России по плаванию

Предпоследний день Кубка России по плаванию принес сборной Беларуси очередную награду. Вновь отличилась Анастасия Шкурдай. Она стала вице-чемпионкой старта на дистанции 100 метров на спине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперничество было серьезным. После первой половины дистанции наша спортсменка даже не входила в тройку лидеров. Однако затем прибавила и сумела завоевать серебро. Ранее Шкурдай не знала равных на 200 метрах.

Во втором сегодняшнем финале с участием белорусов Арсений Боржаков стал седьмым. Также в субботу прошли полуфиналы на трех дистанциях. В главные заплывы квалифицировались Анастасия Кулешова и Илья Шиманович. Причем Шиманович показал лучшее время среди всех. У Кулешовой вторая промежуточная позиция.