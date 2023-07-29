Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в товарищеском матче

Наиболее бурно события развивались в последнем отрезке. А за первые 40 минут каждому из клубов удалось забросить по разу. Сталевары открыли счет, а гости догнали. Зато в заключительной 20-минутке зрители увидели еще четыре взятия ворот. Причем три гола уместились в три минуты. Больше в атаке преуспела «Юность». В итоге она отпраздновала успех – 4:2. Дубль на счету Китарова. По обоюдной договоренности был сыгран еще и овертайм, в котором никому отличиться не удалось. А в первом спарринге субботы «Витебск» был сильнее «Могилева» – 2:0 – в основное время, 1:0 – в дополнительное. И уступил – 0:1 – по буллитам.