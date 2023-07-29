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Сборная Беларуси по хоккею определилась с датой единственного матча лета

29 июля 2023 17:01
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Национальная сборная Беларуси по хоккею определилась с датой единственного матча лета. Дружину в деле мы увидим 5 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею определилась с датой единственного матча лета-1

Ровно через неделю подопечные Дмитрия Квартальнова померятся силами с магнитогорским «Металлургом». Поединок пройдет в Минске, а если точнее, то на «Олимпик-Арене». Вход на трибуны ожидается свободным. Наша дружина предстанет не в оптимальном составе. В команду войдут исполнители, которые играют в национальном чемпионате и североамериканских лигах. Данный поединок подведет черту под летним кемпом.

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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