«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске

Первые комплекты медалей разыграны на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски не остались в стороне от пьедестала. Золото в личном многоборье взяла наша Алина Горносько.

Во второй состязательный день гимнастки вышли на ковер с лентой и булавами. Звездный список участниц предполагал ожесточенную борьбу. Основные баталии развернулись между белорусками и россиянками. Отметим, в столицу приехали лидеры сборной нашей восточней соседки – титулованные сестры Аверины и Лала Крамаренко. В итоге триумфатором личного многоборья стала наша Алина Горносько. Вице-чемпионство завоевала Лала Крамаренко, а замкнула тройку сильнейших Арина Аверина. Анастасия Салос также сумела хорошо проявить себя, однако для пьедестала этого не хватило, у нее четвертое место.

Но одними суперграциями турнир не ограничился. На ковер вместе со звездными участницами выходили юные художницы, у которых карьеры только-только начинаются.

Анна Кондрашина, участница турнира:

Честно, нам очень нравится этот турнир. Комфортно, уютно выступать, много людей пришли поддержать нас. И не только нас, но и тех, кто приехал к нам.

Богдана Божко, болельщица:

Я очень болею за наших девочек. Алина Горносько, Настя Салос – они большие молодцы. Они очень хорошо делают упражнения, вытягивают по эмоциям. Они очень эмоциональные. Турнир очень масштабный, очень сложно его было организовать. Но его организовали. И это очень хорошо.

Сафина Нафикова, участница турнира:

Мне турнир тоже очень нравится, очень атмосферно, давно не было таких стартов в Минске. Очень рада здесь выступать. Я думаю, как многие из спортсменов.