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«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске

23 июля 2022 18:48
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Первые комплекты медалей разыграны на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруски не остались в стороне от пьедестала. Золото в личном многоборье взяла наша Алина Горносько.

«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске-1

Во второй состязательный день гимнастки вышли на ковер с лентой и булавами. Звездный список участниц предполагал ожесточенную борьбу. Основные баталии развернулись между белорусками и россиянками. Отметим, в столицу приехали лидеры сборной нашей восточней соседки – титулованные сестры Аверины и Лала Крамаренко. В итоге триумфатором личного многоборья стала наша Алина Горносько. Вице-чемпионство завоевала Лала Крамаренко, а замкнула тройку сильнейших Арина Аверина. Анастасия Салос также сумела хорошо проявить себя, однако для пьедестала этого не хватило, у нее четвертое место.

«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске-4

Но одними суперграциями турнир не ограничился. На ковер вместе со звездными участницами выходили юные художницы, у которых карьеры только-только начинаются.

«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске-7

Анна Кондрашина, участница турнира:
Честно, нам очень нравится этот турнир. Комфортно, уютно выступать, много людей пришли поддержать нас. И не только нас, но и тех, кто приехал к нам.

«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске-10

Богдана Божко, болельщица:
Я очень болею за наших девочек. Алина Горносько, Настя Салос – они большие молодцы. Они очень хорошо делают упражнения, вытягивают по эмоциям. Они очень эмоциональные. Турнир очень масштабный, очень сложно его было организовать. Но его организовали. И это очень хорошо.

«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске-13

Сафина Нафикова, участница турнира:
Мне турнир тоже очень нравится, очень атмосферно, давно не было таких стартов в Минске. Очень рада здесь выступать. Я думаю, как многие из спортсменов.

«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске-16

24 июля состоится заключительный день турнира. В расписании – финалы в отдельных видах и церемония награждения, а яркую точку поставит гала-шоу с участием сильнейших гимнасток.

# Художественная гимнастика # Дина Аверина # Арина Аверина # Алина Горносько # Лала Крамаренко # Анастасия Салос # Анна Кондрашина # Богдана Божко # Сафина Нафикова # Фотофакт

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