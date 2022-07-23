Сан-Хосе, Торонто, Атланта. Теннисисты Беларуси определились с турнирами на ближайшие месяцы

Белорусские теннисисты определились с турнирами, на которых будут выступать в ближайшее время, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, предстоящие старты будут подготовительными к «US Open – 2022».

Уже с 25 июля начнутся состязания категории 250 в Атланте. Среди участников – Илья Ивашко. Затем он переедет на полутысячник в Вашингтон. Здесь к белорусу присоединится Виктория Азаренко. Арина Соболенко начнет соревноваться с 1 августа. Место дислокации – Сан-Хосе. Затем сильнейшие спортсмены мира соберутся в Торонто. В заявочных протоколах от нас Ивашко, Соболенко, Азаренко и Саснович. После большая честная компания посетит Цинциннати. А с 29 августа стартует Открытый чемпионат США. Туда уже заявились Соболенко, Азаренко, Саснович, Ивашко и Герасимов.