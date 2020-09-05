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Баскетбол 3х3. Как прошёл финальный этап Palova-2020

05 сентября 2020 23:34
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Новости Беларуси. «Федины надежды», «Фантазеры», «Две кассеты» – это не просто набор словосочетаний, а названия команд, которые 5 сентября принимали участие в финале баскетбольного турнира 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетбол 3х3. Как прошёл финальный этап Palova-2020-1

Баскетбол 3х3. Как прошёл финальный этап Palova-2020-3

Это уже шестой сезон национальной лиги этого формата. За чемпионские титулы спортсмены сражались в шести категориях.

Подробности в видеоматериале.  

# Баскетбол # Фотофакт

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