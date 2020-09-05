Баскетбол 3х3. Как прошёл финальный этап Palova-2020

Новости Беларуси. «Федины надежды», «Фантазеры», «Две кассеты» – это не просто набор словосочетаний, а названия команд, которые 5 сентября принимали участие в финале баскетбольного турнира 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Федины надежды», «Фантазеры», «Две кассеты» – это не просто набор словосочетаний, а названия команд, которые 5 сентября принимали участие в финале баскетбольного турнира 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это уже шестой сезон национальной лиги этого формата. За чемпионские титулы спортсмены сражались в шести категориях.
Подробности в видеоматериале.