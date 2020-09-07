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Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»

07 сентября 2020 07:26
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Новости Беларуси. 7 сентября в Минской области стартует фестиваль «Неделя спорта и здоровья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент – на олимпийские виды спорта и приобщение ребят к здоровому образу жизни.

Во всех районах области запланированы тематические встречи и физкультурно-спортивные мероприятия. В Березинском районе пройдет сеанс одновременной игры в шашки. Состоятся соревнования по спортивному ориентированию, будут организованы флешмобы и эстафеты.

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»-1

В Жодино можно будет поучаствовать в мастер-классе по гребле на байдарках и каноэ, посмотреть показательные выступления учащихся отделения шорт-трека и проверить себя в интерактивной викторине.   

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»-4

В Логойске в эти дни пройдет масштабный турнир по велотриалу и фигурному вождению велосипеда, мастер-класс по таэквондо. Также будет организован конкурс рисунков, шоу КВН, состоится экскурсия в Музей олимпийской славы.

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»-7

В Любанском районе состоится молодежный флешмоб «За спортивную Беларусь», пройдут конкурсы-викторины. В Марьиной Горке организуют велопробег.

Мастер-классы, викторины и экскурсии. Какие мероприятия пройдут в Минской области в рамках «Недели спорта и здоровья»-10

Известные футболисты дадут мастер-класс в Слуцке, также в городе в рамках «Недели спорта и здоровья» пройдет встреча с чемпионом мира по тяжелой атлетике Василием Шуманским.

# Спортивные соревнования # Василий Шуманский # Фотофакт

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