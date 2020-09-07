«Цмоки-Минск» стали 12-кратным чемпионом Беларуси по баскетболу

Новости Беларуси. «Цмокі-Мінск» – 12-кратный чемпион страны по баскетболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче последнего игрового дня дружина Ростислава Вергуна оказалась сильнее «Борисфена».

В первой половине встречи очевидного доминирования одной из сторон не замечалось, хоть «драконы» и были немного впереди. Однако уже в оставшихся двух четвертях превосходство столичных баскетболистов стало неоспоримым. Счет после финального свистка – 92:53.

Безусловно, путь многократных чемпионов страны в этом финале четырех выглядел достаточно простым, однако, по словам тренера «Цмоков», работы еще предостаточно.