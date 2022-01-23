Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на заключительном этапе КМ по биатлону

Новости Беларуси. Самое яркое спортивное событие этого дня – серебро Динары Алимбековой в масс-старте на заключительном этапе Куба мира перед Олимпийскими играми в Пекине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всю дистанцию белоруска лидировала, но обидный промах не позволил возглавить пьедестал. Надеемся, что в Поднебесной она возьмет реванш.

До главного спортивного события года, зимней Олимпиады в Пекине, остается 12 дней. Туда уже начали прибывать делегации. Из-за строгих ковидных мер все участники будут помещены в так называемые пузыри.

Жить, тренироваться, участвовать в соревнованиях можно только в пределах специально отведенных для этого зон.

Беларусь на зимней Олимпиаде представят 29 атлетов, которые будут соревноваться в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте и фигурном катании.