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Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию

17 декабря 2021 21:06
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Новости Беларуси. Илья Шиманович – чемпион мира по плаванию на короткой воде. Счастливым белоруса сделал бассейн в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию-1

Наш спортсмен давно влился в элитную компанию. Он ставил мировые рекорды, он же их бил. Он бывал на пьедестале и Европы, и планеты. Но золота до сих пор не было. 17 декабря звезды наконец-то сошлись. Шиманович не просто победил. Он в очередной раз в карьере обновил высшее достижение. Отныне ориентир для остальных – 55,70 секунды. Речь о дистанции 100 метров брассом.

Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию-4

Кроме Президента Беларуси, с золотом чемпионата мира по плаванию Илью Шимановича поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию-7

В числе претенденток на награду была и еще одна наша спортсменка. Анастасия Шкурдай плыла в финале на дистанции 100 метров на спине. Увы, но показать быстрые секунды не удалось. С результатом 56,99 секунды она замкнула итоговый протокол.

# Плавание # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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