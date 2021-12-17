Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию

Наш спортсмен давно влился в элитную компанию. Он ставил мировые рекорды, он же их бил. Он бывал на пьедестале и Европы, и планеты. Но золота до сих пор не было. 17 декабря звезды наконец-то сошлись. Шиманович не просто победил. Он в очередной раз в карьере обновил высшее достижение. Отныне ориентир для остальных – 55,70 секунды. Речь о дистанции 100 метров брассом.