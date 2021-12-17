Александр Лукашенко поздравил Илью Шимановича с золотом чемпионата мира по плаванию

Новости Беларуси. Илья Шиманович – чемпион мира по плаванию на короткой воде. Счастливым белоруса сделал бассейн в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Илья Шиманович – чемпион мира по плаванию на короткой воде. Счастливым белоруса сделал бассейн в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш спортсмен давно влился в элитную компанию. Он ставил мировые рекорды, он же их бил. Он бывал на пьедестале и Европы, и планеты. Но золота до сих пор не было. 17 декабря звезды наконец-то сошлись. Шиманович не просто победил. Он в очередной раз в карьере обновил высшее достижение. Отныне ориентир для остальных – 55,70 секунды. Речь о дистанции 100 метров брассом.
Кроме Президента Беларуси, с золотом чемпионата мира по плаванию Илью Шимановича поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
В числе претенденток на награду была и еще одна наша спортсменка. Анастасия Шкурдай плыла в финале на дистанции 100 метров на спине. Увы, но показать быстрые секунды не удалось. С результатом 56,99 секунды она замкнула итоговый протокол.