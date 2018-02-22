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Алексей Ковалёв: «Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко»

22 февраля 2018 06:57
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Прошедший соревновательный день на зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане особой радости белорусским болельщикам не принёс. В командном спринте лыжных гонок выступили наши мужчины и женщины. Увы, но пробиться в число финалистов им не удалось. Михаил Семёнов и Юрий Остапенко заняли 7 место в первом полуфинале и не вошли в число десяти лучших дружин по итогам двух стартов. 

Алексей Ковалёв: «Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко»-1

Юлия Тихонова и Полина Сероносова также не сумели пробиться в следующую стадию. Они заняли 8 место в полуфинале. 

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Алексей Ковалёв: «Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко»-4

Сегодня в эти минуты принимает участие горнолыжник – Юрий Данилочкин. 

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Алексей Ковалёв: «Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко»-7

Под десятым стартовым номером выйдут белорусские биатлонистки в эстафете. Гонка начнется в 14.15. Тренерский штаб сборной уже назвал имена участниц. Первый этап предстоит преодолеть Надежде Скардино, следом эстафету возьмет Ирина Кривко, третья на дистанцию выйдет Динара Алимбекова, финишером выступит Дарья Домрачева. В этой гонке вполне можно рассчитывать на место не хуже, нежели в смешанной эстафете несколькими днями раннее. Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко. 

ОИ-2018. Белорусские биатлонисты заняли пятое место в смешанной эстафете 

Алексей Ковалёв: «Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко»-10

Алексей Ковалёв: «Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко»-12

В то же время Надежда Скардино и Дарья Домрачева постараются не только не допустить промахов, но и показать отличный ход на лыжне. В смешанной эстафете им уже это удалось, а сейчас самое время превзойти достойный результат. 

Алексей Ковалёв: «Многое будет зависеть от стрельбы Динары Алимбековой и Ирины Кривко»-15

Тем временем, белорусские фрийсталисты уже отправились  в Минск. Олимпийская чемпионка Анна Гуськова, другие спортсмены и тренерский штаб сборной прилетят в столицу в 12.40. У белорусских болельщиков есть отличная возможность поздравить золотую медалистку Пхёнчхана. 

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алексей Ковалев

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