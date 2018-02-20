ОИ-2018. Белорусские биатлонисты заняли пятое место в смешанной эстафете

Новости Беларуси. Белорусская сборная по биатлону финишировала в смешанной эстафете на пятом месте.

В эстафете приняли участие четыре спортсмена – Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.

Надежда Скардино прошла первый этап без промахов и передала эстафету на восьмой позиции. Дарья Домрачева после своего этапа финишировала третьей. Сергей Бочарников завершил этап на пятом месте, а Владимир Чепелин помог команде удержать пятое место в итоговом протоколе.

Победу одержала команда Франции, на втором месте – Норвегия, на третьем – сборная Италии.

Итальянцы боролись с командой Германии на финише. За несколько метров до конца дистанции итальянский спортсмен сменил коридор и помешал немецкому биатлонисту. Команда Германии подала протест, но судьи его не удовлетворили.

Женская эстафета в Пхёнчхане состоится 22 февраля.

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