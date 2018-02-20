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ОИ-2018. Белорусские биатлонисты заняли пятое место в смешанной эстафете

20 февраля 2018 14:06
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Новости Беларуси. Белорусская сборная по биатлону финишировала в смешанной эстафете на пятом месте.  

В эстафете приняли участие четыре спортсмена – Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.  

Надежда Скардино прошла первый этап без промахов и передала эстафету на восьмой позиции. Дарья Домрачева после своего этапа финишировала третьей. Сергей Бочарников завершил этап на пятом месте, а Владимир Чепелин помог команде удержать пятое место в итоговом протоколе.  

Победу одержала команда Франции, на втором месте – Норвегия, на третьем – сборная Италии.  

Итальянцы боролись с командой Германии на финише. За несколько метров до конца дистанции итальянский спортсмен сменил коридор и помешал немецкому биатлонисту. Команда Германии подала протест, но судьи его не удовлетворили.  

Женская эстафета в Пхёнчхане состоится 22 февраля.  

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# Дарья Домрачева # Надежда Скардино # Сергей Бочарников # Зимняя Олимпиада – 2018

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