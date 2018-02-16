Алексей Ковалев: «Если Алла Цупер справится с тройным сальто, то будьте уверены, ей достанется золото»

Прошедший соревновательный день зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане выдался самым напряженным для белорусских болельщиков, следивших за выступлениями наших соотечественников на главном старте четырехлетия. Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей Фристайлистки Анна Гуськова и Алла Цупер справились с квалификацией и выступят в финале. Наш прогноз оправдался, если флагоносец белорусской дружины – Алла Цупер справится с тройным сальто, то будьте уверены, ей достанется золото. Но это задача крайне непростая. В то же время лыжная акробатка Александра Романовская квалификацию не преодолела. Алла Цупер рассказала о своей олимпийской программе и погоде в Пхёнчхане

Неоднозначно сложилась индивидуальная гонка для белорусских биатлонисток. Лучший результат показала Надежда Скардино, которая стала десятой. Уверенность на огневых рубежах не помогла обладательнице малого Хрустального глобуса в индивидуальных гонках зацепиться за пьедестал. «Скорость моей стрельбы была медленной». Надежда Скардино подвела итоги индивидуальной гонки на ОИ Четыре промаха допустила Дарья Домрачева, это перечеркнуло ее шансы на медаль. Лидер белорусской дружины стала 27. Дарья Домрачева: Чувствовала себя нормально на стрельбе, почему так произошло, я не знаю

Белорусские представители сильного пола в биатлоне к лидерам не приблизились. Лучшую позицию среди наших соотечественников занял Сергей Бочарников – 18 место.

Вряд ли себя могут записать в актив выступление горнолыжники – Мария Шканова в гигантском слаломе и Юрий Данилочкин в скоростном спуске.

Не особо задалась десятиметровая гонка для лыжниц – Юлии Тихоновой, Полины Сероносовой и Валентины Каминской.

Сегодня попробует взять реванш в супергиганте горнолыжник – Юрий Данилочкин.

В пятнадцатикилометровой гонке сегодня примут участие белорусские лыжники – Александр Воронов, Сергей Долидович, Юрий Остапенко и Михаил Семенов.

Интересно будет взглянуть и на конькобежку – Марину Зуеву. Она выйдет на старт в дистанции 5000 м – это ее коронная дисциплина и белоруска имеет хорошие шансы на удачный исход. Конькобежка Марина Зуева показала лучший личный результат на 3000 м