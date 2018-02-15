Команда Натальи Трофимовой обыграла сборную Польши в квалификации Евробаскета-2019

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки в рамках квалификации к чемпионату Европы-2019 принимали накануне соперниц из Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки в рамках квалификации к чемпионату Европы-2019 принимали накануне соперниц из Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этот раз наши спортсменки не стали травмировать болельщиков валидольной концовкой, а уверенно провели весь поединок. 13:6 после первой четверти. Плюс 13 в нашу пользу к перерыву.
В дальнейшем отрыв белорусок лишь увеличивался. Итоговые 71:50 и наша сборная кладет в копилку 3-ю победу. Команда Натальи Трофимовой занимает второе место в группе евроквалификации. Белорускам осталось провести два выездных матча. Эстонки и турчанки ждут их во время ноябрьской международной паузы.
Мария Попова, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:
Сегодня с первых минут были более активны, побежали наконец-то. Мы добились своего. В Польше, насколько я помню, мы тоже тянули резину с самого начала матча и только во второй половине начали играть свою игру.