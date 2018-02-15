Команда Натальи Трофимовой обыграла сборную Польши в квалификации Евробаскета-2019

Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки в рамках квалификации к чемпионату Европы-2019 принимали накануне соперниц из Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз наши спортсменки не стали травмировать болельщиков валидольной концовкой, а уверенно провели весь поединок. 13:6 после первой четверти. Плюс 13 в нашу пользу к перерыву.