Зидан: Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день, он продолжает делать великие вещи

Новости мира. Два матча одной восьмой финала прошли накануне в футбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой серии главного противостояния этого раунда плей-офф встретились « Реал » и « ПСЖ » . Испанский гранд и действующий обладатель Кубка чемпионов против французского нувориша, который заставил считаться с собой хотя бы громкими трансферами.

В первом противостоянии этих клубов победа осталась за « Реалом » – 3:1. У «сливочных» голевой дубль на счету Криштиану Роналду. Кстати, это 100-й и 101-й мячи португальца за « Реал » в Лиге чемпионов. В тени мадридского матча остался поединок в Порту. А в нем была зафиксирована крупная победа « Ливерпуля » – 5:0.

Зинедин Зидан, главный тренер ФК «Реал Мадрид»:

Хорошо играли на протяжении всего матча. Тяжело повторять Роналду одно и тоже каждый день, он продолжает делать великие вещи. Добились прекрасной победы, но знаем, что впереди у нас очень тяжелый ответный матч.

