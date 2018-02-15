Зидан: Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день, он продолжает делать великие вещи

Новости мира. Два матча одной восьмой финала прошли накануне в футбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости мира. Два матча одной восьмой финала прошли накануне в футбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первой серии главного противостояния этого раунда плей-офф встретились «Реал» и «ПСЖ». Испанский гранд и действующий обладатель Кубка чемпионов против французского нувориша, который заставил считаться с собой хотя бы громкими трансферами.
В первом противостоянии этих клубов победа осталась за «Реалом» – 3:1. У «сливочных» голевой дубль на счету Криштиану Роналду. Кстати, это 100-й и 101-й мячи португальца за «Реал» в Лиге чемпионов. В тени мадридского матча остался поединок в Порту. А в нем была зафиксирована крупная победа «Ливерпуля» – 5:0.
Зинедин Зидан, главный тренер ФК «Реал Мадрид»:
Хорошо играли на протяжении всего матча. Тяжело повторять Роналду одно и тоже каждый день, он продолжает делать великие вещи. Добились прекрасной победы, но знаем, что впереди у нас очень тяжелый ответный матч.
Унаи Эмери, главный тренер ФК «ПСЖ»:
При счете 1:1 сомнительное решение судьи очень сильно помогло «Реалу». После этого мы играли лучше, контролировали мяч, могли забить второй гол. «Реал» способен проводить очень опасные контратаки, если бы мы сыграли аккуратнее и судья принимал более сбалансированные решения, то «ПСЖ» удержал бы ничью или даже победил.