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Александра Саснович и Юлия Готовко выбыли из теннисного турнира в Германии

20 июня 2022 10:28
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Новости Беларуси. Сразу две белоруски накануне стартовали на турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первой в борьбу за титул вступила Александра Саснович, 38-я в мировом топе. Ее соперницей в 1/16-й финала стала представительница Франции Каролин Гарсия, 74-я в табели о рангах.  

Наша спортсменка отлично стартовала и на классе выиграла первый сет – 6:2. Но во втором увереннее смотрелась уже француженка, и Саснович уступила, не сумев совладать с ее напором – 3:6. Сильнее была оппонентка и в решающем сете, где, несмотря на плотную борьбу, землячка потерпела поражение – 4:6.  

Александра Саснович и Юлия Готовко выбыли из теннисного турнира в Германии-1

На этом же турнире свое выступление завершила Юлия Готовко. В матче 1/16-й она уступила теннисистке из Словении Тамаре Зиданшек – 6:2, 1:6, 4:6. Таким образом, все белорусские спортсменки выбыли из чемпионата.  

# Теннис # Александра Саснович # Каролин Гарсия # Юлия Готовко # Тамара Зиданшек # Фотофакт

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