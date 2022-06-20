Александра Саснович и Юлия Готовко выбыли из теннисного турнира в Германии

Новости Беларуси. Сразу две белоруски накануне стартовали на турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первой в борьбу за титул вступила Александра Саснович, 38-я в мировом топе. Ее соперницей в 1/16-й финала стала представительница Франции Каролин Гарсия, 74-я в табели о рангах.

Наша спортсменка отлично стартовала и на классе выиграла первый сет – 6:2. Но во втором увереннее смотрелась уже француженка, и Саснович уступила, не сумев совладать с ее напором – 3:6. Сильнее была оппонентка и в решающем сете, где, несмотря на плотную борьбу, землячка потерпела поражение – 4:6.