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Обновлённый теннисный рейтинг: Илья Ивашко стал 40-й ракеткой мира

20 июня 2022 10:27
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Новости Беларуси. Белорус Илья Ивашко, который в обновленном мировом рейтинге теннисистов поднялся на сороковую строчку, 20 июня выступит в 1/16-й финала турнира категории ATP 250 в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Обновлённый теннисный рейтинг: Илья Ивашко стал 40-й ракеткой мира-1

В матче первого круга он играет против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори, 48-го в табели рангов.  

# Теннис # Илья Ивашко # Эмиль Руусувуори # Фотофакт

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