Обновлённый теннисный рейтинг: Илья Ивашко стал 40-й ракеткой мира

Новости Беларуси. Белорус Илья Ивашко, который в обновленном мировом рейтинге теннисистов поднялся на сороковую строчку, 20 июня выступит в 1/16-й финала турнира категории ATP 250 в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».