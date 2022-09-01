Александра Саснович и Тереза Михаликова вышли в 1/16 финала парного разряда US Open

На открытом чемпионате США по теннису, последнем в сезоне турнире серии «Большого шлема», начались матчи парного разряда. Этой ночью на корт выходили трое белорусов и двое прошли дальше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, Александра Саснович и представительница Словакии Михаликова без проблем справились с Барэ и Горгодзе. Счет – 6:4, 6:1. К слову, белоруска и ее партнерша впервые объединились в тандем и стартовали успешно.

Продолжит движение по турнирной сетке и Лидия Морозова. Она и американка Кристиан не без проблем, но отправили отдыхать Ли и Таусон – 6:78, 6:4, 6:4. А вот Илья Ивашко и Квон Сун Ву вынуждены зачехлить ракетки.