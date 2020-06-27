Александр Василевский об открытом ЧБ по теннису: спортсмены относятся к этому турниру как к самому главному в летнем сезоне

Чемпионский титул у мужчин достался дуэту Ивану Лютаревичу и Александру Згировскому, у женщин не было равных Кристине Дмитрук и Алене Фалей.

Новости Беларуси. Открытый чемпионат Беларуси по теннису, который в эти дни проходит на открытых хардовых кортах Дворца тенниса, достиг своего апогея. 26 июня определились победители в парном разряде и миксте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Беларуси по теннису:

Хороший уровень. Спортсмены соскучились по игре. Они тренировались, но турниров не было. И сейчас они к этому турниру относятся как к самому главному турниру летнего сезона (пока, на сегодняшний день). Поэтому и уровень, соответственно, очень хороший.

Огромный опыт для молодых спортсменов. Потому что где они еще встретятся? На турниры WTA они пока еще не попадают – молодежь. Там они не могут встретиться с игроками такого уровня. А здесь – пожалуйста!