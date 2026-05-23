Испытания самой мощной ракеты в мире успешно провели в США

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX отправила в 1-й тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship, пишет РИА Новости. Запуск осуществлен с космодрома Starbase в Техасе.

Изначально запуск планировался на 22 мая. Как сообщил Илон Маск, перенос запуска произошел из-за того, что при финальном отсчете не убрался гидравлический стержень, удерживающий рычаг пусковой башни обслуживания.

Отрыв ракеты от стартового стола состоялся 23 мая в 5.30 по центральному американскому времени.

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